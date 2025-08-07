В Минцифры заявили, что россияне смогут пользоваться Интернетом при его отключениях

Жители России смогут пользоваться Интернетом в период его отключений. Соответствующую техническую схему подготовили Минцифры и операторы. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

По словам главы ведомства, в период ограничений граждане смогут воспользоваться социально значимыми ресурсами, включая маркетплейсы, службы доставки и сервисы вызова такси.

«Когда происходит блокировка, пользователи по капче смогут получить доступ к белому списку массово востребованных сервисов на той же скорости», – объяснил глава Минцифры.

Власти многих регионов России приняли решение ограничить и замедлить работу мобильного Интернета. Соответствующие решения чиновники объясняют обеспечением безопасности. Так, мобильный Интернет ограничивают в Тульской, Орловской, Сахалинской, Тюменской, Красноярской, Ростовской, Нижегородской областях, на Камчатке и других субъектах РФ.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сравнил отсутствие мобильного Интернета с «оздоровительной процедурой, детоксом».