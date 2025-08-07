Пожилого медведя Тошу несколько раз ударило током в зоопарке

В Пермском зоопарке несколько раз ударило током 32-летнего медведя Тошу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел прямо на глазах у посетителей. Судя по видеозаписям очевидцев, медведь зашел в бассейн, когда его несколько раз ударило током. После этого животное попыталось отойти от опасного места, но его снова поразил электрический удар. В итоге Тоша почти полчаса не мог выбраться из воды — его вытащили с помощью тросов.

Отмечается, что Тошу стали вытаскивать только после того, как посетители обратились к администрации зоопарка. Позже представители зоопарка заявили, что медведя ударили током электропастухи, а сам Тоша «слишком старый и движения даются ему тяжело». По словам администрации, электропастухи не представляют опасности для животных, а состояние Тоши объясняется жарой.