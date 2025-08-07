Из записи «Что? Где? Когда?» пропал отрывок с рассуждениями Барщевского

Из записи эфира интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» («ЧГК») пропал отрывок, в котором знаток и адвокат Михаил Барщевский рассуждает о штрафах для должностных лиц. На изменения в записи игры обратило внимание издание Baza в Telegram.

Отмечается, что изменения внесли в запись эфира от 24 декабря 2017 года. В нем ведущий игры Борис Крюк обратился к статье 19.30 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса». Согласно пункту 4 этой статьи, искажение результатов аттестации предполагает разные суммы штрафа для граждан и должностных лиц. Для последних же, в случае повторного нарушения, предусмотрена дисквалификация.

Ведущий обратился к правозащитнику Барщевскому с вопросом, кем считать магистра игры — гражданином или должностным лицом, чтобы узнать, какую ответственность он понесет в случае нарушения, описанного в статье КоАП.