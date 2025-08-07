Вассерман рассказал об одной из главных своих ошибок в своей жизни

Эрудит Анатолий Вассерман в беседе с журналистами Telegram-канала Mash заявил, что считает ошибкой то, что так и не женился.

Корреспонденты канала отметили, что позвонили эксперту с тем, чтобы поговорить о дне холостяка.

«Чуть взгрустнули, пожелали ему всех благ и крепкого здоровья. Кто знает, может, Онотоле и в 72 найдёт свою любовь!», — предположили журналисты.

Напомним, что репортеры любят спрашивать эрудита о том, что могло бы его заставить нарушить клятву и расстаться с девственностью.

«Потерял бы девственность ради спасения человечества. Пришлось бы. Куда я денусь? Но пока предпочитаю эту обязанность перекладывать на других», — отвечает в шутку Вассерман.

Вместе с тем, эрудит, если его приглашают на свадьбы, говорит молодым: «Очень рад, что вы не повторили мою ошибку».