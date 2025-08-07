Эксперт отреагировал на предложение ввести штраф за отказ уступить место в транспорте

Эксперт по транспортным системам Яков Гуревич в разговоре с Рамблером оценил предложение о введении в России штрафов за отказ уступать место в общественном транспорте.

С соответствующей инициативой ранее выступили в партии «Коммунисты России». Так, к административной ответственности предлагается привлекать тех, кто не пропускает беременных и пенсионеров. Сумма штрафа — 1000 рублей. Авторы предложения отметили, что «в транспорте есть камеры, а в метро также многие используют биометрию, поэтому отследить таких персонажей можно». Новый закон должен стать народным и «антихамским», подчеркнули в партии.

Гуревич назвал инициативу по введению нового штрафа для пассажиров общественного транспорта бесперспективной.

Уступает ли человек место в общественном транспорте или нет – это вопрос его воспитания. А вопросы воспитания не стоит решать административными мерами. Воспитанием людей занимаются с их детства. Кроме того, в связи с данной инициативой возникает вопрос о том, как будут идентифицировать нарушителей и тех людей, которым не уступили место в транспорте. У каждой женщины, которой не уступили место, будут спрашивать о том, находится ли она в положении и какой у нее срок? А у пенсионеров будут проверять паспорт и смотреть на их возраст? И тут важно отметить, что в жизни бывают разные ситуации и разные люди. Я могу рассказать о своем примере. Во времена своей молодости я ехал в электричке после соревнований (марафона), и в вагон зашел пожилой мужчина, а я, как воспитанный человек, попытался предложить ему присесть на свое место. Но я встал, а затем просто упал. Сил стоять просто не было. Я не мог стоять физически. Получается, меня нужно было оштрафовать? С другой стороны, сейчас я уже пенсионер, но я хорошо себя чувствую физически, и мне не надо, чтобы мне уступали место в общественном транспорте. Яков Гуревич Эксперт в области транспорта, логистики и стратегического развития

Введение штрафа за отказ уступить приведет к множеству судебных разбирательств между участниками конфликтных ситуаций, вызванных нововведением, считает эксперт.

«Есть молодые люди с ограниченными возможностями или болезнями, по которым присваивается инвалидность, но их симптомы или признаки состояния не видны окружающим. Получается, такой молодой человек сидит в общественном транспорте, так как ему в силу ряда причин просто нельзя долго стоять, а потом ему нужно будет разбираться из-за этого в суде?» - задался вопросом специалист.

