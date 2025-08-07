Демограф объяснил, почему могут исчезнуть малые города в России

Демограф, редактор сайта Демограф.орг, аналитик центра дипломатия знаний РГГУВ Владимир Тимаков прокомментировал исследование РАНХиГС, согласно которому в России могут исчезнуть 129 малых городов. Стоит отметить, что в этих городах проживает 3,4 млн человек.

По его словам, по российской классификации, малые города — это города с населением меньше 50 тысяч человек.

«Это обычно подразумевает не полное исчезновение людей, а сокращение населения меньше 3000, после чего статус города уже переходит автоматически в сельское поселение. Хотя есть города отдельные, за которыми такой статус сохраняется, но это исключение скорее, чем правило. У нас масса деревень, где три человека, допустим, сохраняются. Это считается населенный пункт еще живой. Так же и город, он не может просто опустеть полностью, это же не нейтронная бомба ударила по нему, не просто сокращается население, оно уходит, и он со временем теряет статус города, там нет каких-то промышленных предприятий работающих. Там может сохраняться какое-то небольшое население, которое эксплуатирует какие-то там местные ресурсы, например, они занимаются сельским хозяйством, охотой, рыболовством», — рассказал он в эфире Радио «Комсомольская правда».

Эксперт отметил, что для того, чтобы ответить на вопрос, что с этим делать, сначала надо ответить на вопрос — а для чего это нужно?

«То есть у нас есть две цели, которые несколько конкурируют друг с другом. Первая цель — максимально повысить благосостояние, душевой доход. И вторая наша задача — максимально сохранить население вообще, потому что рождаемость все-таки в провинции выше, чем в мегаполисах. Там разница сейчас не столь большая, но она есть. И вообще сохранить население, освоенность территории. Если у нас демографический приоритет, то да, но мы должны понимать, что это будет минусы определенные экономические приносить. Это будет затраты, которые не дадут такой отдачи, как вложения в крупные растущие центры. Вот в зависимости от этого видимо надо искать какую-то среднюю стратегию, видимо какими-то малыми городами неизбежно придется пожертвовать, какие-то из них развивать, но я думаю, что сейчас с учетом современного положения дел и перспектив, которые перед нами открываются, нужно новую стратегию пространственного освоения. То есть это не стратегия освоения за счет постоянного населения преимущественно, а за счет создания такой маятниковой системы, когда люди имеют возможность находиться и в крупном городе часть своего времени, и проводить часть времени за городом, в общении с природой. Современные технологии это все больше позволяют, и транспортные, коммуникационные. Вот мы видим Москву, — это пространство маятниковой миграции огромной. Каждые выходные миллионы москвичей отправляются в загородные поселки, на дачи, в какие-то, может быть, родовые даже деревни, диаметр этого маятника уже 200 километров превышает вокруг Москвы. И в перспективе возможно в этом направлении развитие строить, в зависимости от ресурсов, решение для малых городов инвестиционное и выигрышное, но нельзя решить эту проблему в целом», — подытожил он.

Ранее бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин говорил, что численность населения России необходимо кратно увеличить. По словам политика, через 40 лет число должно составлять порядка 400 миллионов человек.