Участившиеся по всему миру погодные аномалии объяснили

Эксперт по вопросам климата, фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин прокомментировал частые аномальные явления природы по всему миру.

По его словам, причиной этого является то, что все человечество занимается новой энергетикой.

«То есть, смотрите, последние лет 50 на естественные вариации климата накладывается антропогенное воздействие. Прежде всего, из-за сжигания ископаемого топлива, сразу скажу, оно маленькое, но, если сложную систему климатическую попытаться чем-то небольшим пнуть, что она будет делать? Сдвинется не сильно, раскачается сильно. Вот мы это и видим. Мы, все человечество, раскачали климатическую систему, поэтому у нас то густо, то пусто. 50 лет назад уже вышла книга советского академика Будыко «Воздействие человека на климат», где в виде научного предвидения говорилось о том, как, сжигая ископаемое топливо человек будет воздействовать на климат. И это и происходит последние 50 лет. Уголь, нефть, нефтепродукты, газ — это главное. Изотопным анализом и прочими измерениями прямо доказано, что человек усилил парниковый эффект. Куда девается лишнее тепло? В атмосфере остается всего 1% — в океан. И поэтому в Венеру мы не превращаемся, ничего страшного нет, но раскачать климатическую систему, привести к более неравномерному выпадению осадков мы сумели», — сказал он в эфире Радио «Комсомольская правда».

Кокорин отметил, что Главная геофизическая обсерватория в Санкт-Петербурге строит различные сценарии влияния на климат.