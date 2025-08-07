Антинаркотический проект «Ленты.ру» получил гран-при премии «Апостол»

«Русскую мефедроновую чуму» высоко оценили эксперты, присудив главные награды в номинации.

7 августа 2025 года объявлены результаты премии для медиа и бренд-медиа «Апостол». Социальный проект «Ленты.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) «Русская мефедроновая чума» получил гран-при конкурса и взял золото в категории «Медиа» за лучший дизайн и оформление публикаций.

«Русская мефедроновая чума» — это проект, который доказывает, что наркотики разрушают сознание и личность человека. Он включает истории друзей и родственников зависимых, жизнь которых также превращается в кошмар, комментарии врачей о влиянии на здоровье и описание схем того, как в сети наркодилеров попадают подростки.

Проект разделён на 5 глав, описывающих в коротких эмоциональных зарисовках ключевые тезисы расследования. В любой момент со страниц лендинга читатель может перейти на лонгриды на сайте «Ленты.ру», которые содержат больше цифр, информации и подробностей. Таким образом, проект можно прочесть, как короткий увлекательный сериал, или погрузиться в более подробное исследование вопроса. Благодаря дизайну и музыкальному сопровождению, он становится таким же привычным контентом для пользователей соцсетей, как клипы или рилсы. Визуальное оформление проекта вдохновлено тёмной эстетикой ночных клубов, индустриальных пространств и спальных районов, где чаще всего работают распространители опасных наркотиков.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co, и.о. главного редактора «Ленты.ру»:

«Этот проект — абсолютная заслуга теперь уже бывшего главного редактора “Ленты.ру” Владимира Тодорова. Мы всегда поддерживали его порыв расследовать резонансные, но важные для общества темы. И вновь ему и авторской команде издания удалось создать качественный, увлекательный и острый журналистский проект. “Русская мефедроновая чума” — это наша реакция, наш ответ на одну из самых страшных проблем времени, затрагивающих очень уязвимую социальных группу — молодежь. С помощью глубоко проработанной фактуры и уникального визуального языка команде “Ленты.ру” удалось показать пугающую, но достоверную картину происходящего. Признателен организаторам и экспертному жюри премии “Апостол” за высокую оценку журналистского расследования, которое, возможно, спасло чью-то жизнь».

«Апостол» – это первая и единственная в России премия для медиа и бренд-медиа, где участники не конкурируют с непрофильными агентствами, которую организуют издание «Лайфхакер», диджитал-агентства «Палиндром» и ЦРБК (Центр развития бизнес-коммуникаций) при поддержке АКАР (Ассоциации коммуникационных агентств России).