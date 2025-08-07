Обвиняемого в убийстве сына Стаса Намина отправили на психиатрическую экспертизу

Пасынок известного музыканта и шоумена Стаса Намина, обвиняемый в убийстве его родного сына и бывшей тещи, отправлен на психиатрическую экспертизу.

© СК РФ

Как передал репортер «МК» из Мособлсуда, об этом было заявлено на сегодняшнем заседании. Обвиняемый Роман Ткаченко участвовал в нем по видеосвязи — он находится в лечебном учреждении в Севастополе. Сама экспертиза состоится ориентировочно в конце августа — начале сентября.