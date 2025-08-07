Гоблин назвал представителей одной профессии бестолковыми лохами

Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, раскритиковал представителей одной профессии. В эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте», он назвал таксистов лохами.

По словам Гоблина, в Советском союзе водители такси были профессионалами своего дела. Он добавил, что в таксопарках даже устраивали соревнования по водительскому мастерству и показывали их по телевидению.

«Что мы имеем теперь? Теперь мы имеем каких-то, я не знаю, бестолковых лохов набранных. А кто вам разрешает вообще возить людей?» — возмутился Пучков.

