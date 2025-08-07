Суп из лабуб и Надежда Кадышева – на Пикнике Афиши x Сбер обсудят, как поп-культура влияет на ностальгию и меню фудкортов

Новая точка притяжения в программе фестиваля – паблик-токи от «Афиши Daily» и «Афиши Рестораны»

Программа питерского «Пикника» пополнилась новой точкой притяжения. 9 августа на Елагином острове, помимо масштабного лайнапа и десятков активностей, гостей ждут паблик-токи от «Афиши Daily» и «Афиши Рестораны» – «Почему поп-культура – это сплошная ностальгия» и «Фестивали как главный гастрономический энтертеймент: тренды, форматы, перспективы».

На первой дискуссии «Почему поп-культура – это сплошная ностальгия» музыкальный журналист и автор канала «Войс» Владимир Завьялов, поп-культурный эксперт и редактор «Афиши Daily» Аля Александрова, а также петербургский блогер Ксения Прихотько разберутся, как мы застряли в воспоминаниях и почему это не всегда плохо.

Спикеры поговорят о ностальгии честно, обсудят разные точки зрения и примеры из музыки, кино и интернет-культуры.

Почему миллениалы недоумевают, глядя на хайп Надежды Кадышевой, а зумеры ностальгируют по сваге из 2014-го?

Как мы пришли к тому, что циклы ностальгии ускорились?

Почему алгоритмические ленты соцсетей превратили прошлое в бесконечную «эстетику»?

Большое внимание на паблик-токе уделят трендам в музыке (спойлер – в ней ностальгия появилась аж в 1970-х) и не обойдут другие формы контента – про засилье сиквелов, ребутов и ремейков, разобрав любимые (и ненавистные) поп-культурные феномены.

Вторая часть паблик-тока «Фестивали как главный гастрономический энтертеймент: тренды, форматы, перспективы» будет посвящена культуре еды. В разговоре примут участие представители знаковых гастропроектов: Андрей Колбасинов (основатель проекта «Нитка»), Александр Попов и Иван Фролухин (управляющий партнер Frantsuza Bistrot и бренд-шеф Duo Band), Артём Балаев (продюсер, гастроэнтузиаст, в прошлом создатель фестиваля «О, да! Еда!»), Антон Нечипоренко (амбассадор Wheretoeat, основатель креативного бюро Four Points), Василий Марков (основатель коктейльного бюро «Авангард»), Евгения Элькина, Александра Столярова и Валерий Дятлов (команда Çava Disco). Модератор – Маргарита Замураева, главный редактор «Афиши Рестораны».

Эксперты обсудят следующие темы.

За что мы любим гастрофестивали?

Под дудку поп-культуры: массовые тренды завладеют головами гастроэнтузиастов и фудкортами?

Фестивальная еда будущего: что мы будем есть в 2026?

Еда или напитки – что будет драйвером фестивалей?

Проиграет ли смысл вирусному контенту?

Где искать: «Павильон под флагом» на фестивальной территории Елагина острова.