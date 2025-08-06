Стала известна судьба найденных на помойке в Твери черепашат

Пять выживших детенышей среднеазиатской черепахи, которых нашли на помойке в Твери, передали специалистам. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя Росприроднадзора.

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Там указали, что черепашата были переданы в специализированную организацию, которая входит в Союз зоопарков и аквариумов России.

«Там крошечные черепахи получат необходимый уход и лечение», — говорится в тексте.

Отмечается, что всего было обнаружено около 40 рептилий, но большая часть из них погибла сразу после того, как их нашли. Причины их гибели неизвестны, ситуацию осложнило то, что в регионе отсутствует герпетолог.

В Росприроднадзоре добавили, что пока не удалось выяснить, откуда животные взялись на мусорке, но, по словам местных жителей, объявление о продаже черепах было размещено на одном из популярных интернет-ресурсов.