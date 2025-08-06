Прощание с режиссером Ереминым обернулось скандалом

Прощание с Юрием Ереминым, штатным режиссером Театра Моссовета, обернулось скандалом — на него не пришли ни артисты труппы, ни худрук. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В понедельник, 4 августа, в Театре им.Моссовета простились с режиссером Юрием Ерёминым: он скончался 1 августа на 82-м году жизни.

По данным газеты, гражданская панихида прошла в соответствии с традициями — гроб установили на сцене, официальные лица, соратники, артисты произнесли соответствующие моменту речи.

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В частности, к микрофону подходили артисты труппы Ольга Кабо, Евгения Крюкова, Ольга Остроумова. Сын Юрия Ерёмина поблагодарил театр за добрые слова, сказанные об отце.

Вместе с тем, ни на панихиду, ни на отпевание не пришел худрук театра Евгений Марчелли. Он также не посчитал необходимым прислать телеграмму, так или иначе выразить соболезнования.

На отпевание не пришел никто их тех, кто посетил официальное мероприятие в театре, рассказал известный актер Александр Домогаров.

«После «официоза» в театре, на отпевание в Храм приехало из театра только несколько человек, и никого из «говорящих речи». Худрука не было нигде! А худрук это должность! И этот человек был обязан либо присутствовать, либо направить телеграмму», — пояснил артист.

Журналисты заметили, что в церковь приехали только бывшие артисты труппы — Татьяна Храмова и Виктор Сухоруков. Они играли в спектаклях Еремина и посчитали себя обязанными проститься с ним.