Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство взяло на контроль информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае. Об этом пишет ТАСС.

Согласно информации ведомства, в данный момент в России не выявлено ни одного случая заражения чикунгунья. При этом, риски распространения лихорадки на территорию России остаются.

«Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун. На территории Российской Федерации в настоящее время завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы, но риски завоза существуют», — сообщает ведомство.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре добавили, что на российско-китайской границе была задействована система выявления граждан с признаками инфекций «Периметр». Также проводится мониторинг перемещения популяции комаров-переносчиков лихорадки.

Ведомство порекомендовало россиянам, которые в данный момент находятся в Китае, избегать укусов насекомых, использовать репелленты и носить закрытую одежду. А при появлении симптомов лихорадки — немедленно обратиться к врачу. Среди таких симптомов выделяют сильную боль в суставах и мышцах, тошноту, усталость, сыпь, отеки и лихорадку.

Ранее в Китае зарегистрировали более 7000 случаев заражения вирусом Чикунгунья.