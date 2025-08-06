Артемий Лебедев заявил, что каждый день выпивает две бутылки вина

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что он ежедневно выпивает две бутылки вина. Об этом он рассказал в интервью блогеру Амирану Сардарову.

По словам Лебедева, на употребление двух бутылок вина у него уходит около шести часов. Этот ежедневный ритуал заканчивается около трех часов ночи, но на утро у дизайнера не возникает похмелья, потому что «его организм хорошо расщепляет алкоголь».

«Я пью с водой, это занимает примерно шесть часов. <...> То есть я начинаю в девять, заканчиваю в три ночи. Это получается бокал в полчаса», — заявил он.

Впрочем, Лебедев также добавил, что никому не советует поступать также.

«Не дай Бог, кто-то решит, что можно также», — добавил Лебедев.

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