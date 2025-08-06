Артемий Лебедев признался в употреблении двух бутылок алкоголя каждый вечер

Популярный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался, что на ежедневной основе употребляет алкоголь. Подробностями он поделился в интервью блогеру Амирану Сардарову, которое вышло во «ВКонтакте».

Лебедев раскрыл, что каждый вечер он выпивает примерно две бутылки красного вина.

«Я пью с водой, это занимает примерно шесть часов... То есть я начинаю в девять, заканчиваю в три ночи. Это получается бокал в полчаса», — сказал блогер и добавил, что в это время он обычно работает.

Как утверждает Лебедев, его организм хорошо расщепляет алкоголь, благодаря чему у него не бывает похмелья. Дизайнер также подчеркнул, что никому не рекомендует повторять его опыт с употреблением спиртного.

«Не дай Бог, кто-то решит, что можно так же», — заявил он.

Ранее Лебедев раскритиковал основателя Telegram Павла Дурова, который посоветовал 20-летним людям отказаться от алкоголя. Он заявил, что предприниматель транслирует собственные пищевые привычки на широкую аудиторию.