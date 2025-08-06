Российскую деревню отрезало от мира

Деревню Ужово в Псковской области отрезало от мира из-за непогоды. В населенном пункте размыло муниципальную трассу, об этом пишет «Подъем».

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Местные жители пожаловались на размытую дорогу месяц назад. По их словам, теперь выехать из деревни невозможно, так как других автомобильных проездов нет. Власти пообещали отремонтировать трассу после 28 июля, когда прекратятся дожди, однако работы до сих пор не начались.

Глава Гдовского района Иван Мешков заявил, что проехать в деревню можно более сложным путем, для которого подходит только полноприводный автомобиль.

«С жителями деревни переговорили — все относятся с пониманием. Более того, старожилы сказали, что много лет такого не было: в этом году выпало большое количество осадков, многие дороги "раскисли», многие местами размыло», — отметил он.

Мешков добавил, что дорогу начнут ремонтировать на следующей неделе.

Ранее участок Можайского шоссе частично обрушился в районе деревни Подлипки Одинцовского округа из-за ливней.