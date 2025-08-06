В Минпросвещения рассказали о планах по введению единой школьной формы

В Минпросвещения рассказали о том, будет ли в российских школах введена единая школьная форма. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По информации ведомства, в России пока не планируется введение единой школьный формы. В ведомстве подчеркнули, что сегодня российские школы могут сами устанавливать требования к внешнему виду учеников.

«Минпросвещения России не планирует вводить единую школьную форму. Учебные заведения, руководствуясь ст. 38 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ", могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников», — сообщили в ведомстве.

При этом в Минпросвещения напомнили, что приказ Росстандарта от 31 августа 2024 года устанавливает общие требования для производителей школьной формы — характеристики ткани, отсутствие острых краев и кромок, воздухопроницаемость, влагоотведение и гипоаллергенность.

Ранее Минпросвещения определило нормы часов работы для педагогов.