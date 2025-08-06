«Это яд, а не напиток»: эксперт рассказал об ужасающем эффекте чачи-убийцы

Самодельный алкоголь, в том числе кустарная чача, смертельно опасен — его употребление можно сравнить с русской рулеткой. Как сообщает Life.ru, об этом заявил психиатр-нарколог Василий Шуров.

Ранее СМИ сообщили о гибели четырех человек в Сириусе после распития кустарного алкоголя. По предварительной информации, люди приобретали чачу у уличных продавцов. Подозреваемых задержали, производителей устанавливают.

«Никто не знает, какие там примеси и сколько метанола. Это яд, а не напиток. Чача — крепкий алкоголь, и без должной очистки становится смертельно опасной», — объяснил Шуров.

Нашлись продавцы смертельной чачи на российском курорте

Он отметил, что если и пить алкоголь в жару, хотя это само по себе опасно, то приобретенный в проверенных магазинах. Изготавливаемый без контроля самогон может содержать в себе технический спирт, гидролизные добавки и другие токсичные вещества.