В Подмосковье 80 кошек остались на улице после смерти хозяина
В Орехово-Зуево волонтеры ищут дом для 80 кошек, оставшихся на улице после смерти хозяина. Животных обнаружили в квартире скончавшегося россиянина, сообщает корреспондент NEWS.ru
Соседи пенсионера рассказали, что мужчина долгое время тяжело болел. Лишь через некоторое время через родственников жильцы выяснили, что хозяина кошек не стало. Внутри его квартиры царили хаос и антисанитария, а кошки были в крайне тяжелом состоянии.
«Неблагополучная квартира была известна местным жителям и волонтерам уже давно. Еще в 2020 году неравнодушные граждане организовали сбор средств и провели стерилизацию большинства животных. Однако состояние здоровья многих кошек остается критическим: среди них есть больные, слепые и неспособные передвигаться животные», — рассказали соседи.
Сейчас местные волонтеры активно подыскивают бездомным питомцам новых хозяев.
Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье запустили чат-бот для поиска пропавших питомцев. С его помощью волонтеры смогут быстрее получать новую информацию, облегчающую поиск животных.