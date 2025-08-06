В Подмосковье 80 кошек остались на улице после смерти хозяина

В Орехово-Зуево волонтеры ищут дом для 80 кошек, оставшихся на улице после смерти хозяина. Животных обнаружили в квартире скончавшегося россиянина, сообщает корреспондент NEWS.ru

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Соседи пенсионера рассказали, что мужчина долгое время тяжело болел. Лишь через некоторое время через родственников жильцы выяснили, что хозяина кошек не стало. Внутри его квартиры царили хаос и антисанитария, а кошки были в крайне тяжелом состоянии.

«Неблагополучная квартира была известна местным жителям и волонтерам уже давно. Еще в 2020 году неравнодушные граждане организовали сбор средств и провели стерилизацию большинства животных. Однако состояние здоровья многих кошек остается критическим: среди них есть больные, слепые и неспособные передвигаться животные», — рассказали соседи.

Сейчас местные волонтеры активно подыскивают бездомным питомцам новых хозяев.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье запустили чат-бот для поиска пропавших питомцев. С его помощью волонтеры смогут быстрее получать новую информацию, облегчающую поиск животных.