Народный артист России Владимир Сафронов умер в 84 года

Актер и режиссер, народный артист России Владимир Сафронов умер на 85-м году жизни. Об этом в среду, 6 августа, сообщила пресс-служба Государственного академического Малого театра.

Артист скончался 5 августа. Подробности смерти Сафронова не раскрываются.

Дата и место церемонии прощания будут анонсированы позже.

— Коллектив Малого театра выражает глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Алексеевича Сафронова. Скорбим вместе, — говорится в сообщении на сайте театра.

Владимир Сафронов окончил Щепкинское училище в 1962 году, после чего работал в ряде театров, а с 1972-го стал ведущим актером Малого театра. За десятилетия на его сцене он исполнил около 60 ролей, включая пьесы Островского и исторические постановки.

Сафронов также преподавал в родном училище, где возглавлял курс и кафедру. Он активно снимался в кино, участвовал в общественной и творческой деятельности, был членом худсоветов и удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.