Поэтессу выгнали из союза литераторов из-за стихотворения о Старовойте

Поэтессу Ольгу Бредихину выгнали из союза литераторов Курской области после публикации стихотворения об умершем экс-министре транспорта Романе Старовойте. Об этом в среду, 6 августа, пишет Telegram-канал Mash.

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Сообщается, что коллеги обрушились с критикой на Бредихину после того, как она опубликовала стихотворение под названием «На смерть Старовойта».

Работа вызвала недовольство коллег, которые сочли текст неудачным с художественной точки зрения и провели заседание, на котором большинством голосов приняли решение об исключении поэтессы из организации.

В адрес Бредихиной прозвучали упреки в нарушении поэтической формы, примитивности языка и недостаточном уровне зрелости произведения. По мнению критиков, стихотворение «позорит союз».

Сама поэтесса признала, что работа действительно получилась несовершенной, с ошибками в рифме и подборе слов. После исключения ее перестали приглашать на публичные мероприятия и отказали в публикации в изданиях союза. В настоящий момент она консультируется с юристами и намерена обжаловать решение в суде, говорится в публикации.

О смерти Романа Старовойта стало известно 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было также найдено огнестрельное оружие.

Что известно о смерти министра и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».