Представлен новый стандарт школьной формы

Минпросвещения РФ представило новый стандарт школьной формы в России. Об этом сообщает ТАСС. Как отмечается, речь идет об образце из ткани, которая соответствует требованиям ГОСТа.

Как отмечается, школьная форма не имеет острых краев и кромок, а также гипоаллергенна. По словам Александра Реута, директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ, введение стандарта на школьную одежду поможет устранить различия между учениками из семей с разным уровнем дохода. Реут подчеркнул, что «школьная форма несет в себе важные социально-психологические аспекты».

«Считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить», — подчеркнул он.

Реут выступил на пресс-конференции в ТАСС, которая посвящена принятию нового ГОСТа на школьную форму. В 2024 году Министерство промышленности и торговли совместно с Министерством просвещения начали работу над новым государственным стандартом, который будет регулировать требования к школьной форме.

С июля 2025 года в силу вступит стандарт, в котором будут прописаны определенные параметры: характеристики ткани, включая подкладочную; безопасность фурнитуры, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размеров типовых фигур детей, гигиенические свойства: воздухопроницаемость, влагоотведение, гипоаллергенность.