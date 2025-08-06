Дача вместо съемок: Марине Могилевской — 55

Газета.Ru
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Актриса Марина Могилевская в 2002 году
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Актриса Марина Могилевская в 2002 году 
© Галина Кмит/РИА Новости
Актриса Марина Могилевская в роли Маруси в фильме «Каменная душа» (1989)
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Актриса Марина Могилевская в роли Маруси в фильме «Каменная душа» (1989) 
© Киностудия им. А.Довженко
Актриса Марина Могилевская в роли Любы в фильме «Распад» (1990)
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Актриса Марина Могилевская в роли Любы в фильме «Распад» (1990) 
© Киностудия им. А.П. Довженко
Актриса Марина Могилевская в роли Любы в фильме «Распад» (1990)
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Актриса Марина Могилевская в роли Любы в фильме «Распад» (1990) 
© Киностудия им. А.П. Довженко

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Актриса Марина Могилевская в роли жены Селихова в фильме «Телохранитель» (1991)
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Актриса Марина Могилевская в роли жены Селихова в фильме «Телохранитель» (1991) 
© Киностудия им. А.Довженко, Пирамида Менатеп
Актриса Марина Могилевская в роли Дзюни Гусиковской в сериале «Тарас Шевченко. Завещание» (1992–1997)
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Актриса Марина Могилевская в роли Дзюни Гусиковской в сериале «Тарас Шевченко. Завещание» (1992–1997) 
© Фонд культуры им. А.Довженко
Актеры Марина Могилевская и Игорь Бочкин в фильме «Репортаж» (1995)
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Актеры Марина Могилевская и Игорь Бочкин в фильме «Репортаж» (1995) 
© Аваль, Панорама
Актриса Марина Могилевская в роли Мэрилу Фолли в фильме «Репортаж» (1995)
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Актриса Марина Могилевская в роли Мэрилу Фолли в фильме «Репортаж» (1995) 
© Аваль, Панорама
Актриса Марина Могилевская в роли Таисии в фильме «Остров любви» (1995)
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Актриса Марина Могилевская в роли Таисии в фильме «Остров любви» (1995) 
© Укртелефильм

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Актриса Марина Могилевская в роли Людмилы Семеновой в сериале «Каменская» (1999–2000)
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Актриса Марина Могилевская в роли Людмилы Семеновой в сериале «Каменская» (1999–2000) 
© НТВ
Актриса Марина Могилевская в роли Любы в сериале «Марш Турецкого» (2000)
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Актриса Марина Могилевская в роли Любы в сериале «Марш Турецкого» (2000) 
© Gold-Vision
Актриса Марина Могилевская во время съемок фильма Александра Аравина «Когда ее совсем не ждешь» в Москве, 12 мая 2001 года
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Актриса Марина Могилевская во время съемок фильма Александра Аравина «Когда ее совсем не ждешь» в Москве, 12 мая 2001 года 
© Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Актеры Марина Могилевская и Сергей Гармаш в сериале «Каменская» (2002)
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Актеры Марина Могилевская и Сергей Гармаш в сериале «Каменская» (2002) 
© НТВ
Москва. Актеры Марина Могилевская и Александр Балуев на съемках фильма «Когда ее совсем не ждешь», 10 июня 2001 года
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Москва. Актеры Марина Могилевская и Александр Балуев на съемках фильма «Когда ее совсем не ждешь», 10 июня 2001 года 
© Зотин Игорь/ТАСС

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Актриса Марина Могилевская в роли Надежды Матвиенко в фильме «Пять минут до метро» (2006)
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Актриса Марина Могилевская в роли Надежды Матвиенко в фильме «Пять минут до метро» (2006) 
© Киностудия им. А. Довженко, студия «Канал «1+1»
Актер Александр Рапопорт и актриса Марина Могилевская на вечеринке «Герои нашего времени» в московском ресторане Мisato, 23 декабря 2009 года
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Актер Александр Рапопорт и актриса Марина Могилевская на вечеринке «Герои нашего времени» в московском ресторане Мisato, 23 декабря 2009 года 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Марина Могилевская с дочкой во время отдыха в Израиле, 2 июня 2018 года
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Актриса Марина Могилевская с дочкой во время отдыха в Израиле, 2 июня 2018 года 
© mogilevskaya.marina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)
Актриса Марина Могилевская во время съемок фильма «Кухня. Последняя битва» в Сочи, 18 января 2017 года
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Актриса Марина Могилевская во время съемок фильма «Кухня. Последняя битва» в Сочи, 18 января 2017 года 
© ТАСС
Актеры Дмитрий Назаров, Марина Могилевская и режиссер Антон Федотов на съемках 4 сезона сериала «Кухня», 10 февраль 2018 года
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Актеры Дмитрий Назаров, Марина Могилевская и режиссер Антон Федотов на съемках 4 сезона сериала «Кухня», 10 февраль 2018 года 
© mogilevskaya.marina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

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Актриса Марина Могилевская в роли Анны Гориной в фильме «В тени больших чисел. По следу дождя» (2024)
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Актриса Марина Могилевская в роли Анны Гориной в фильме «В тени больших чисел. По следу дождя» (2024) 
© ООО «КиноХит Продакшн»

Актриса Марина Могилевская родилась 6 августа 1970 года в Тюменской области. Ее родители развелись, когда она была ребенком. Отец устроился научным сотрудником и переехал жить в Киев, а Могилевская с матерью — в Дубну Московской области. В школьные годы актрисе хорошо давались языки, поэтому она готовилась к поступлению в МГИМО, но не прошла по конкурсу. Могилевская вспоминала, что решила поступать в такой престижный вуз только из-за мамы: актриса хотела ее порадовать. После неудачи Могилевская переехала в Киев к отцу, поступив в Институт народного хозяйства на экономиста.

В Киеве Могилевская гуляла с отцом, когда к ним подошел режиссер фильма «Каменная душа» Станислав Клименко. Он предложил ей сняться в главной роли в его фильме. Критики высоко оценили картину, она пользовалась успехом у зрителей, а Могилевской начали поступать предложения поработать и в других фильмах.

Она решила отучиться в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карого, совмещая образование со съемками. После окончания Могилевская переехала в Москву, где сначала работала на телевидении, а затем стала сниматься в фильмах и сериалах. Известность ей принесли роли в сериалах «Марш Турецкого» и «Каменская». Она также снималась в «Русских амазонках», «Склифосовском», «Кухне». Какое-то время Могилевская работала в Театре имени Леси Украинки в Киеве, а затем начала играть в антрепризных постановках по всей России.

Могилевская была дважды замужем. Первым супругом стал оператор, а вторым — продюсер Александр Акопов. В 2011 году в 41-летнем возрасте Могилевская родила дочь, имя ее отца она не раскрывает.

«Вся в меня — голубоглазая брюнетка! С появлением Машеньки я поняла, что раньше не жила, а существовала. Узнав о беременности, сразу же изменила ритм жизни: отказалась от съемок и гастролей, спала, развлекалась и разрешала себе все, что захочется. И чувствовала себя при этом невероятно красивой!» — говорила Могилевская в одном из интервью.

Актриса сделала контурную пластику лица, а затем увлекалась косметологией. После одного из уколов у нее случился аллергический приступ. На восстановление ушло полгода.

В 2021 году Могилевская пропала с экранов и перестала посещать светские мероприятия, но в 2024-м появилась в мини-сериале «В тени больших чисел». Сама актриса рассказала, что предпочитает проводить время на даче.

«Для меня дача хороша не только тем, что это такое место, которое находится на свежем воздухе. <...> Для меня это лучший отдых, потому что когда я делаю что-то физически, допустим, крашу забор, то я совершенно выбрасываю из головы все проблемы, куда-то в это время они улетучиваются», — признавалась она.