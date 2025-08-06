«Забирают прямо с улицы»: как рабовладельцы заманивают жертв в России

Рабство до сих пор существует. Попадают туда разными путями: вербовка, похищение или объявление о работе, заявила в беседе с kp.ru юрист и координатор движения «Альтернатива» Арина Файрушина.

Собеседница отметила, что вербовщики работают на вокзалах, предлагая помощь в трудоустройстве, получении документов, поиске ночлежки или даже поиске спутника жизни. Также иногда человека похищают прямо с улицы, заманивая разговором и увозя в машине, сообщила юрист. По ее словам, в сексуализированное рабство попадают через знакомых, которые говорят, что отпустят жертву, если та найдет замену.

Файрушина сообщила, что детей продают за границу для работы, попрошайничества, принудительного брака, создания порнографии или на органы. Торговля детьми скрывается за суррогатным материнством, где женщины рожают младенцев на продажу, пояснила эксперт. По ее словам, женщины также продают собственных детей через посредников.

«Средняя цена, что мы слышим от людей, которых спасаем – это 50 тысяч рублей. В ситуации с принудительным попрошайничеством – это может быть 60 тысяч рублей. Когда мы говорим про продажу детей, там цифры сильно разнятся, но все равно несколько лет подряд это, в среднем, 200-300 тысяч рублей за ребенка», – подчеркнула юрист.

Если близкий человек попал в рабство, необходимо незамедлительно обратиться в полицию, поисково-спасательные отряды и СМИ, заявила Файрушина.

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Использование рабского труда (статья 127.2 УК РФ) наказывается до 5 лет лишения свободы. При нескольких жертвах, детях, изъятии документов, угрозах, шантаже или насилии срок может вырасти до 10 лет. Максимальный срок – 15 лет за смерть, тяжкий вред или организованную группу.