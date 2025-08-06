В возрасте 69 лет умер всемирно известный русский скульптор Валерий Окарский. Об этом сообщает "Блокнот Волгодонск". Отмечается, что его не стало 2 августа.

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Окарский жил в Волгодонске (в последние годы - в Москве) Ростовской области, его работы украшают улицы, публичные и частные здания в городе.

Сообщается, что Окарский в столице лечился. При этом он продолжал работать и готовиться к новой выставке.

Умер скульптор Владимир Буйначев

Похороны скульптора прошли вчера на Ваганьковском кладбище.