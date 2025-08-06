Портал «Рамблер» усилил команду опытным медиаменеджером

Шеф-редактором «Рамблер/авто» назначен Давид Акопян.

© Из личного архива Давида Акопяна

Проект «Рамблер/авто», перезапущенный в начале 2025 года, возглавил бывший креативный директор тематических проектов РБК. Перед Давидом Акопяном стоят задачи повышения качества медиаконтента, развития новых журналистских форматов, расширения инструментов взаимодействия с пользователями и укрепления связей с автомобильной индустрией.

Давид Акопян имеет многолетний опыт работы в автомобильной журналистике. Начинал карьеру в журнале «Автомобиль и сервис», затем работал в «За рулем» и «Клаксоне», с 2013 по 2017 год – в объединённой редакции мужских журналов ИД «Бурда» в изданиях «Автомир», «Тест-драйв» и российской версии Quattroruote. С 2017 курировал видеоконтент в РБК Autonews, в 2024 году занял должность креативного директора тематических проектов медиагруппы РБК, отвечая за производство и дистрибуцию контента на платформах «РБК Life», Autonews, «Недвижимость», «Спорт» и других.

© Из личного архива Давида Акопяна

Давид Акопян, шеф-редактор «Рамблер/авто»: «Сегодня автоиндустрия меняется быстро. Наша задача – не просто рассказывать о новостях, а создавать контент, который станет настоящим помощником и гидом для каждого автолюбителя. "Рамблер/авто" – проект с огромным потенциалом, и я рад быть частью команды».

Портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) развивает проект «Авто» в стратегическом партнерстве со Сбером, который сформировал первую на рынке экосистему полного цикла для автолюбителей полного цикла – комплекс решений самого Сбера и его партнеров, призванных сократить объем рутины, связанной с автомобилем. Для этой цели в приложении СберБанк Онлайн в июле 2025 года появился раздел «Авто», позволяющий решить задачи автовладельцев в пару кликов.

© Пресс-служба Rambler&Co