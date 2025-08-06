Мишель Нострадамус, афонский старец Панайотис Циолис и математик Сидик Афган – несмотря на разделяющие их эпохи, культурные различия и несхожие методы, все они, каждый в своей манере, указывали на грядущий глобальный кризис, предрекая «последнюю войну».

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Примечательно, что в каждом из этих прозрений ключевая роль отводится России.

«Согласие и мир будут нарушены повсюду: дружба осквернена раздором», – писал Нострадамус.

Многие интерпретируют эти слова как предвестие глобального конфликта, охватывающего континенты. Особое внимание уделяется образу «северного короля», противостоящего южному правителю, что часто ассоциируется с Россией, противостоящей силам с юга, будь то Турция, Ближний Восток или НАТО.

Старец Панайотис Циолис, известный конкретностью своих пророчеств, предрекал начало Третьей мировой войны из-за Турции и НАТО, в которую вмешается Россия, видя в этом ее звездный час. Он указывал на географические ориентиры, такие как дорога между Домокосом и Ламией в Греции, как предвестник надвигающейся войны.

Сидик Афган, опираясь на математические модели истории, предсказывает усиление России и ее превращение в авторитетную державу. По его мнению, будущие конфликты будут скорее технологическими, чем военными, смещаясь в космическое пространство, искусственный интеллект и науку.

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В этих предсказаниях отчетливо прослеживается общая нить: мир находится на пороге масштабного конфликта, вызванного духовным упадком, технологическим соперничеством и геополитическими амбициями, а в центре всего этого стоит Россия, выступая в роли ключевого игрока, определяющего ход истории, передает телеканал «Царьград».