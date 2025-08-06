Похороны художественного руководителя «Электротеатра Станиславский» Бориса Юхананова пройдут 7 августа на Троекуровском кладбище.

Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе театра.

— Прощание с Борисом Юрьевичем пройдет 7 августа в 10:00 по московскому времени в «Электротеатре Станиславский». Погребение состоится на Троекуровском кладбище, 29 квартал, — уточнили в Telegram-канале учреждения.

Юхананов скончался 5 августа на 68-м году жизни. О трагедии сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григорий Заславский.

Причина смерти — сердечная недостаточность. Бывшая пресс-атташе театра Апполинария Юдина также подтвердила, что Юхананов «давно и долго болел».

Артист родился в 1957 году в Москве. Имел два высших образования — окончил Воронежский институт искусств по специальности «актер театра и кино» (1979) и ГИТИС по специальности «режиссер драмы».