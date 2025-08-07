Закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе вступит в силу с 1 сентября. Об этом в четверг, 7 августа, сообщила заместитель главы комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

— Речь идет о трудоустройстве, потому что мы должны готовить специалистов, которые востребованы на рынке труда. Мы не можем позволить себе в той ситуации дисбаланса рынка труда и системы образования готовить специалистов, которые не востребованы на рынке, — подчеркнула Харченко.

По ее словам, речь идет не об ограничениях, а о качестве образования. Она отметила, что похожее регулирование уже существовало ранее, но в более «гибком, мягком варианте», передает РИА Новости.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о государственном регулировании приема в вузы на платной основе. Таким образом, кабмин также будет вправе определять условия, размеры и порядок предоставления государственной поддержки образовательного кредитования.

Совфед также одобрил закон о праве детей участников боевых действий бесплатно обучаться в вузе.