Интернет-докторов хотят поставить на учет

Врачей, дающих советы и практикующих онлайн, могут обязать проходить официальную верификацию с подтверждением опыта работы. Открытый реестр медиков-блогеров предлагается создать на портале "Госуслуги".

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Любителей порассуждать о здоровье, а то и подсказать, чем лечиться, в глаза не видя пациента, сегодня пруд пруди - соцсети в помощь. Когда просветительской работой занимаются профессионалы (а они обычно указывают в аккаунте и свое полное имя, и место работы, и ученую степень), тут вопросов никаких. Но ведь немало и анонимов, выдающих себя за врачей, - и кто будет отвечать за последствия их онлайн-назначений?

В Госдуме этой темой озабочены давно. И сейчас созрела идея - нужно ввести обязательную верификацию таких специалистов с помощью открытого реестра на Госуслугах, где они должны будут регистрироваться, предоставив документы об образовании и опыте практической работы. Так можно будет отличить профессионалов от тех, кто только выдает себя за доктора, - считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Депутат направил обращение о введении регистрации врачей-блогеров на Госуслугах в минздрав, Росздравнадзор и Роскомнадзор.

На самом деле, в соцсетях мошенники нередко выдают себя за дипломированных врачей. А это серьезные риски для здоровья людей. Чернышов считает, что верификация должна быть доступна только для медработников, чей профессиональный стаж подтвержден. Что касается контента от неверифицированных медицинских блогеров (а у нас, к примеру, каждый второй в сети нутрициолог или какой-нибудь консультант по альтернативной медицине) - их творчество должно быть ограничено или четко маркировано, чтобы не вводить в заблуждение.

Лучший инструмент для верификации - открытый государственный реестр на портале "Госуслуги", в котором медработник должен указать диплом, лицензию, а любой человек сможет все это посмотреть.