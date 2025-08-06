В России пациенты могут остаться без современной терапии из-за нового правила

С сентября текущего года в России начнет действовать правило "второй лишний" для лекарственных препаратов. Представители Всероссийского союза пациентов (ВСП) отправили письмо в правительство РФ, в котором выразили опасение, что это приведет к снижению доступности препаратов и увеличению расходов на их покупку, сообщает газета "Известия".

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Согласно данному правилу, если в конкурсе принимают участие лекарства, которые были полностью произведены в России, остальные заявки отклонят как иностранные. Это коснется наркотических и психотропных средств, препаратов крови, а также 215 лекарств из перечня стратегически значимых.

"Предлагаемое ограничение существенно снизит ежегодную экономию на торгах и, с учетом ежегодного роста потребности в лекарственном обеспечении, неизбежно приведет к увеличению расходов здравоохранения и искусственной монополизации производства лекарств", - говорится в письме.

Как считают в ВСП, применять соответствующий механизм необходимо только для самого минимального перечня препаратов, а остальным — из перечня стратегически значимых — предоставлять процентные преимущества на торгах (преференции) и другие меры поддержки. Сопредседатель ВСП Ян Власов отметил, что следствием внедрения правила могут стать перебои с поставками лекарств, ограничение их ассортимента и снижение доступности современной терапии для пациентов.

До этого эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев спрогнозировал для "Газеты.Ru", что лекарства в России, в первую очередь импортные, могут подорожать на 20% во втором полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.