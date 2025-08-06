В ГД призвали пресечь работу сервисов по доставке алкоголя

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ("Единая Россия") направил письмо на имя министра промышленности и торговли Антона Алиханова с просьбой принять меры, направленные на пресечение работы сервисов по круглосуточной доставке алкогольной продукции. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

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Как отмечается в письме, в России в последнее время появились коммерческие сервисы, позволяющие осуществлять доставку алкоголя в любое время суток. По мнению Милонова, такая практика нарушает закон.

"Считаю необходимым, принять соответствующие меры по недопущению распространения и укоренения данной практики по всей Российской Федерации. Прошу вас оценить идею о прекращении деятельности подобных сервисов в нашей стране и принять организационные меры по улучшению законодательной базы нашей страны в данном направлении", - написал Милонов.

По его словам, многие граждане обеспокоены фактом существования таких сервисов. "При их помощи сводятся на нет все меры, принимаемые нашим государством и гражданским обществом по борьбе с алкоголизацией нации, открываются возможности для приобретения алкоголя несовершеннолетними", - отметил Милонов.