Во Франции начали продавать билеты на чужие свадьбы

Французский стартап Invitin продает билеты на свадьбы незнакомцев. Об этом сообщает The Guardian.

Идея стартапа принадлежит модели и предпринимательнице Кате Лекарски. Согласно ее проекту, все желающие могут приобрести билеты на свадьбы незнакомых людей, если планирующие бракосочетание не против. При этом сама Лекарски заявляет, что эта идея пришла ей после вопроса пятилетней дочери «почему нас не приглашают на свадьбы?».

«Мы привыкли к приложениям, где встречаются незнакомцы — на свиданиях, экскурсиях, вечеринках. Почему бы не применить этот подход к свадьбам?» — заявила она.

Покупка билетов происходит в специальном приложении Invitin, куда пары могут выставить билеты и разместить описание свадьбы — формат, дресс-код, меню, расписание и количество свободных мест. В среднем посетить чужую свадьбу можно за сумму от 100 до 150 евро, но за парой остается право отказать в продаже. Общаться с такими гостями жених и невеста также не обязаны.