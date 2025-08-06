Самолет, на котором может находиться Уиткофф, приземлился во Внуково

Самолет, на борту которого может находиться спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приземлился в аэропорту "Внуково". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник "в авиадиспетчерских кругах".

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Ранее источники агентства, в том числе с американской стороны, сообщали, что визит Уиткоффа в РФ можно ожидать в среду, 6 августа. Сам Дональд Трамп анонсировал поездку своего представителя на среду или четверг.

"Самолет… прибыл в Москву", - говорится в сообщении агентства, опубликованном утром в среду.

Информацию о возможном прибытии Уиткоффа в РФ подтверждает и корреспондент РИА Новости.

Официальных комментариев со стороны российских властей пока не поступало.

Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500, аналогичный тому, которым пользуется Уиткофф, пересек российскую границу около 6:11 мск.

Напомним, в этом году Уиткофф уже несколько раз приезжал в Россию - в феврале, марте и дважды в апреле. В ходе его последнего визита стороны обсудили возможность возвращения к прямым переговорам между Москвой и Киевом.