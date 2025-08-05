Комик Руслан Белый* раскритиковал европейскую медицину

По словам Белого, за время пребывания в европейских странах он столкнулся с длинными очередями за медицинскими услугами и низким качеством обслуживания

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Известный российский комик Руслан Белый (признан в России иностранным агентом), проживающий в Испании, высказал свое мнение о европейской системе здравоохранения. В своем YouTube-шоу он развенчал стереотипы о высоком уровне медицины в Европе.

По словам Белого, за время пребывания в европейских странах он столкнулся с длинными очередями за медицинскими услугами и низким качеством обслуживания. Он выразил недоумение по поводу восхищения этой сферой со стороны других людей.

Коллега Руслана Белого по шоу Александр Незлобин, проживающий в США, прокомментировал жалобы комика. Он пошутил, что проблемы с медициной в Европе начались именно после переезда туда Белого — раньше, по его словам, медицина была нормальной, и очередей не было.