Из Новосибирского зоопарка исчез один манул

Один из манулов исчез из Новосибирского зоопарка и отправился строить новую жизнь в соседний регион. Об этом сообщает Telegram-канал «Манулизация».

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Отмечается, что манул переехал в зоопарк «Роев ручей» в Красноярске. Редкий пушистый хищник, ранее известный под прозвищем Молния, получил новое имя Борис.

По данным канала, речь идет о старшем сыне самки Евы. В июне он сменил прописку на красноярскую, прошел карантин и теперь обживается на новом месте. Посетители уже могут наблюдать его в открытом вольере.

«Пожелаем Борису манульего счастья в его новом доме, уютного вольера и самых заботливых киперов!» — говорится в сообщении.

Новосибирский зоопарк — один из главных российских центров по разведению манулов. В июне этого года две самки, Снежинка и Мия, снова стали мамами. У Мии родились трое котят, а Снежинка впервые показала потомство посетителям.

Ранее, в 2024 году, Новосибирск установил рекорд: за один год в зоопарке родились 12 манулят.