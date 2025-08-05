Россиянина оштрафовали за порванный плакат с фотографией участника СВО

Жителя ХМАО оштрафовали за порванный плакат с фотографией участника специальной военной операции (СВО), который висел на фасаде дома его матери. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции российского региона.

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Уточняется, что инцидент произошел 9 апреля, при этом мужчина был пьян.

— Подсудимый, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к защитникам Отечества, разорвал плакат на несколько частей. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением, — написали в Telegram-канале пресс-службы.

Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

В Тюмени возле бара «Двор МХТ» в субботу, 2 августа, группа неизвестных мужчин избила ветерана СВО. Конфликт начался еще внутри бара после того, как боец случайно задел одного из нападавших.