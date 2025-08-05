Умер актер Виктор Кондрашкин

Советский и российский актер Виктор Кондрашкин ушел из жизни в возрасте 75 лет. Информация о его смерти появилась на сайте «Кино-Театр.Ру».

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По информации источника, артист, получивший звание заслуженного артиста России еще в 1994 году, скончался 4 августа 2025 года. Подробности случившегося не сообщаются.

Известно, что Виктор Кондрашкин окончил Горьковское театральное училище и служил в местном Театре юного зрителя (ТЮЗ) более 30 лет. Также он был лауреатом множества престижных премий. Одной из самых ярких работ на сцене стала его роль короля в спектакле «Голый король», а также образ Гены в фильме-спектакле 1982 года «Свидетель».

Ранее стало известно, что народный артист СССР и известный кинорежиссер Эльдар Шенгелая умер в возрасте 92 лет в Грузии. Об этом сообщили в фонде Нато Вачнадзе.