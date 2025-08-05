Легенды сцены и молодые артисты, развлечения для всей семьи, маркет и спорт: гид по петербургскому Пикнику Афиши x Сбер

Уже второй год подряд легендарный фестиваль Пикник Афиши приезжает в Санкт-Петербург. 9 августа 2025 на Елагином острове гостей будут ждать сразу несколько сцен с выступлениями ключевых российских музыкантов от ATL и группы «Танцы Минус» до Сироткина, известные хэдлайнеры и перспективные новички, а ещё маркет, фудкорты, детская зона, паблик-токи, инсталляции — рассказываем подробнее.

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Музыка на трёх сценах

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В эклектичный лайнап петербургского «Пикника» попали легенды питерского рока «Танцы Минус», редкие фестивальные гости из мира хип-хопа ATL, Markul и Mnogoznaal, уфимские команды DOPECLVB и ЛАУД, танцевальные и летние «БАЗАР» и Cream Soda, одни из главных инди-артистов страны Сироткин и «тима ищет свет», певица Rozalia и любимый певец Рунета Пётр Налич. Кроме того, как и на фестивале в Москве, одна из сцен будет отдана молодым артистам, а шоукейс «Заря» станет местом притяжения для всех, кто хочет быть в курсе трендов в русскоязычной музыке. Ждём здесь рокеров из Москвы uncle pecos, хип-хоп артистов Sensee, J.ROUH, Бизае, Wuna и Sky Rae, романтичного и гитарного Cafard, танцевальную Adette и проект Adiiila — фолк с мистическим минимализмом дримпоп-электроники.

Развлечения

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Как всегда, команда «Пикника» готовит для гостей фестиваля насыщенную развлекательную программу. В этом году можно успеть сделать яркую фестивальную укладку от Chop-Chop, поиграть в бадминтон вместе с комьюнити BADMINTON BB и настольный теннис с EASY PING PONG CLUB, научиться бить татуировки на мастер-классе от тату-студии «Хорошие Девчата» и помедитировать в YOGA LABORATORY, поучаствовать в тревэл-квизе от Nesin Travel и сходить на мастер-класс по росписи футболок от команды «Ямайка» или по созданию аромадиффузора Творческой мастерской W, отдохнуть в чилл-аут зоне бренда Eburet. Кроме того, на «Пикнике» в Питере будут фотозоны, арт-объекты, семейный парк деревянных игр «Вуд Парк», советские игровые автоматы, корнеры брендов и многое другое. Титульный партнёр фестиваля Т2 построит на Елагином острове двухэтажную бренд-зону, которая станет мультиформатным хабом с лаунжем, квестами, зарядками, подарками и огромным надувным матрасом. Пропустить её будет сложно, так как зелёный газон парка окрасится в яркие маджентовые тона Т2.

Фудкорт

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Утолять голод гостей Пикника Афиши будут почти 60 участников фестивального фудкорта из лучших локальных заведений Петербурга. Среди главных хайлайтов — гастропространство BackYard Space, гости с Некрасова technodöner, поп-ап чайная с самоваром от «Нитки» и «Афиша Рестораны», «Мурманчане» с лучшими примерами арктической кухни, классика испанского стритфуда от Paella Party, брутальные знатоки настоящего брискета из The Heat, авторские напитки от коктейльного бюро «Авангард», итальянская уличная еда с трюфельным акцентом от Truffle Republic, а также популярные кофейни от Skuratov, «Сварщицы Екатерины» и Lebo Coffee до Etlon Coffee, Verle и «Смены». А ещё паста от Italiani, лимонады от «Натюрморта», французская кухня от команды GODS и грузинская от «Нино», суши и рамен бар от Вовы Конюхова и IKIGAI, а также бистро с Петроградки Mere.

Детская зона

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Пикник Афиши x Сбер — это всегда праздник для всей семьи. На Елагином острове гостей ждёт удобная и продуманная инфраструктура для комфортного отдыха не только взрослых, но и детей. Каждый малыш по детскому браслету получит велком-пак с самыми необходимыми и просто приятными вещами от СберKids. Как и в Москве, свою игровую строительную площадку откроет девелоперская компания «Брусника». Участники мастер-классов любых возрастов познакомятся с полным циклом возведения здания: от разработки концепции до ввода в эксплуатацию. Родители смогут оставить детей на площадке под присмотром кураторов и ситтеров или же просто посидеть в комфортной зоне отдыха. Также детей будут ждать мастерская по сборке конструктора от Brick Labs, театральные мастер-классы от детской студии «Кактус», творческие эксперименты от проекта «Вопреки да поперёки» и детского клуба «У-ЧУ», кулинарные мастер-классы от «Дети на кухне», зона отдыха и арт-инсталляция «Лимонадное солнце» от бренда Lapochka, и специально для мам — бьюти-корнер от команды парикмахерской для девушек «Girlie». Также будут организованы станция с арендой шумоподавляющих наушников, комната матери и ребёнка, уборные для посещения с детьми и специальный фудкорт с наггетсами, напитками, мороженым и сладкой ватой.

Маркет

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Пикник Афиши х Сбер — это не только про послушать классную музыку и полежать на траве, но и про возможность приобрести модные айтемы от ведущих российских брендов. В этом году на маркете — одежда от магазина «Все Свои» а также от KRAKATAU, Naipache, Recycle Object, VOLCHOK, RNDM CREW и других брендов, аксессуары от Sunshine Failure, Friend Function, Something Special, украшения Moon River Jewelry, Karmashek.shop, SECRET_CODE, парфюмерия Silvercat.me, LovesMore и Flame Moscow. А ещё — будут книги, аксессуары для дома, еда и чего только не!

Узнать больше о фестивале и купить билеты можно на официальном сайте.