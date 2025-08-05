Скончался худрук «Электротеатра Станиславский»

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На 68-м году жизни скончался художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов.

Об этом во вторник, 5 августа, сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григорий Заславский.

— Ушел из жизни Борис Юрьевич Юхананов, — цитирует источник ТАСС.

Артист родился в 1957 году в Москве. Имел два высших образования — окончил Воронежский институт искусств по специальности «Актер театра и кино» (1979) и ГИТИС по специальности «Режиссер драмы».

За свою карьеру Юхананов успел поставить более ста театральных спектаклей. Все они проходили не только на площадках столицы, но и в Киеве, Санкт-Петербурге, Амстердаме, Вильнюсе и в других крупных городах мира.

Среди его работ — «Сумасшедший принц» (1986–1993), «Неуправляемый ни для кого» (1995), «Да! Дауны» (1997), «Назидание».

Умер режиссер Петер Юратовец

В этот же день стало известно, что режиссер «Электротеатра Станиславский» Виталий Лабутин в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил дебош в столичном баре. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 августа на Автозаводской улице.