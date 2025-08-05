Физиогномист Олег Воеводин для Life.ru проанализировал лицо 21-летнего уроженца Чувашии Алексея Герасимова, перешедшего в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он выделил черты, характерные для предателей.

Первой из них является склонность к избеганию ответственности: спинка или кончик носа, направленные вправо, указывают на склонность к скрытным действиям и уклонению от сложных ситуаций, отметил специалист. Второй чертой является замкнутость и эгоцентризм: закрытые веки (снаружи, посередине и внутри) свидетельствуют о нежелании слушать других, закрытости от социума и сосредоточенности на себе.

Третья черта — внутренняя раздвоенность: раздвоенный кончик носа и подбородок указывают на метания и возможность смены страны ради выгоды, четвертая — чувствительность к окружению: сросшаяся мочка уха говорит о способности легко предать родину, пятая — нестабильность и склонность к переменам: неровная линия роста волос и маленькая мочка уха указывают на внутреннюю нестабильность и подверженность влиянию обстоятельств, шестая — управляемость: нечеткая верхняя губа делает человека легко манипулируемым, заявил Воеводин.

В России раскрыли судьбу предателя Родины Сырского

Алексей Герасимов еще в России придерживался радикальных взглядов. В какой-то момент он сбежал на Украину, но позже был передан России в рамках обмена. В настоящее время он находится в следственном изоляторе, ему грозит до 20 лет лишения свободы по делу о терроризме.