Потерянные питомцы: как россияне ищут домашних животных и что чувствуют в этот момент. Исследование Rambler&Co

Каждый второй участник опроса хотя бы раз сталкивался с потерей животного. Чаще всего россияне надеются на собственные силы, а GPS-трекеры есть далеко не у всех

В июле Правительство РФ поручило разработать законопроект об обязательном учете домашних животных. В связи с этим медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, какими средствами они следят за своими питомцами и что делают в случае их пропажи.

Почти половина опрошенных россиян (51%) хоть раз теряли своих домашних животных, и только 28% из них смогли их найти, ещё 23% признались, что питомец так и не вернулся. 13% никогда не сталкивались с подобной ситуацией, но очень её боятся, а столько же – никогда не имели домашних животных. У 23% всё всегда под контролем, и таких случаев не было.

В случае потери питомца 35% респондентов полагаются на самостоятельный поиск, ещё 26% считают эффективным обход района и расклейку объявлений. Соцсети и волонтёрские сообщества как платформу для поиска потеряшек используют 21%, а объявления у подъездов – 16%. Обращения в приюты и клиники реже воспринимаются как действенный метод – этот вариант выбрали только 2%.

Средства идентификации для питомцев есть только у трети владельцев: 10% сделали чип, 13% повесили адресник, 6% полагаются на клеймо или особые приметы. Каждый четвёртый (25%) планирует заняться этим в будущем, а почти половина (46%) считают идентификацию излишней.

Наиболее типичной реакцией на потерю животного стала немедленная активность – 43% опрошенных сразу бросаются искать без плана действий. Ещё четверть (25%) отмечают тревожность, но стараются действовать рационально, а 22% сохраняют спокойствие и черпают силы в надежде на возвращение. Паника охватывает 9%, а 1% признаются, что могут просто замереть от стресса.

Респонденты сталкивались и с чужими потерянными животными. В большинстве случаев им удавалось вернуть питомца владельцам (22%) или приютить у себя (10%). Ещё 2% передавали найдёныша в приют. 58% ни разу не встречали потерявшихся животных, а 8% не знали, как правильно поступить в такой ситуации.

Для того чтобы питомцы не терялись, большинство (68%) просто стараются быть внимательнее. 16% не отпускают животное от себя, 13% установили сетки на окнах, и только единицы пользуются GPS-метками (2%) или камерами в квартирах (1%).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 24 по 31 июля 2025 года, охват составил 287 879 интернет-пользователей.