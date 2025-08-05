В метро Петербурга начали требовать включать гаджеты при досмотре

Служба транспортной безопасности Петербургского метрополитена не допускает в подземку пассажиров, которые не могут подтвердить работоспособность имеющейся у них электронной и бытовой техники. При этом граждане лишены возможности подключиться к электросетям метрополитена, чтобы доказать безопасность своих устройств. В нюансах новых мер безопасности разбирался корреспондент "РГ".

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В комиссию Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратился местный житель, которого остановили днем 4 августа на конечной станции первой линии "Проспект Ветеранов". В открытой хозяйственной сумке он нес монитор для стационарного компьютера, который решили досмотреть сотрудники метрополитена.

"Прохожу в кабинку и слышу следующее: просвечивать не надо, надо включить и показать, что монитор работает. ОК, говорю, не проблема, куда воткнуть?", - поведал мужчина в своем обращении.

В ответ ему сообщили, что розеток для этой цели у охранников нет, а пропустить без проверки - нельзя. Основанием для этого является приказ Минтранса России от 4 февраля 2025 года № 34 "Об установлении Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра, наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности".

Из пункта 36 указанных "Правил…" следует, что "досмотр радио- и телеаппаратуры, фото-, видео- и киноаппаратуры, аудио- и видеотехники, мобильных телефонов, персональных компьютеров, в дополнение к применению средств досмотра проводится посредством включения и проверки работоспособности".

На вопрос, что в этом случае делать пассажирам с только что купленной техникой в фабричной упаковке, сотрудники метрополитена посоветовали ехать на такси. Как стало известно, в тот же день на станции метро "Елизаровская" не допустили к проезду мужчину, который не смог включить ноутбук из-за разрядившейся батареи. Розетку для решения проблемы также никто не предложил.

В связи с этой ситуацией глава транспортной комиссии Заксобрания Алексей Цивилев направил обращение начальнику Петербургского метрополитена Евгению Козину. Он просит уточнить, предусмотрены ли в досмотровых зонах стационарные розетки для таких случаев. А если такой технической возможности нет, предлагает рассмотреть установку в наземных вестибюлях точек электропитания, которыми могли бы воспользоваться пассажиры, чтобы доказать безопасность провозимой электроники.