Прилепин оценил возможность искупления исполнителя покушения на него

Александр Пермяков, осужденный за покушение на Захара Прилепина, не искупил бы свою вину, отправившись в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом Прилепин заявил в беседе с РИА Новости.

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«Конечно же, я этого не хотел бы (чтобы Пермяков пошел на СВО). Я бы сделал что-нибудь, что минимизировало бы такую возможность», — сказал Прилепин.

По его словам, оценивать возможность искупления исполнителя покушения не стоит, так как оно никому не нужно. Прилепин подчеркнул, что не думает о Пермякове, так как это «по-человечески неприятно» для памяти погибшего друга писателя Александра Шубина (Саши Злого).

В сентябре 2024 года гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к пожизненному лишению свободы за покушение на Прилепина.

Как установил суд, после слежки за писателем в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. 6 мая был взорван автомобиль, в котором находились писатель и его водитель Александр Шубин. Первый получил множественные ранения, второго спасти не удалось. Трех соучастников покушения до сих пор не поймали.