Житель Камчатки измерил цунами после землетрясения

Житель Камчатки Дмитрий заснял самую высокую волну цунами, обрушившуюся на бухту Вестник после июльского землетрясения на Камчатке. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, высота волны составила около 18 метров. В публикации говорится, что цунами дошло до камчатской бухты Вестник примерно через 30 минут после первых мощных толчков.

«Вторая по счету волна (цунами — прим. ред.) была самая большая, а всего было семь волн. Конечно, было страшно, ... не знал, достанет волна (до нас — прим. ред.) или нет. Но такое явление природы можно увидеть раз в жизни», — заявил он.

Дмитрий объяснил, что волна измерялась по следу на земле от нижней точки до вершины, куда был захлест воды. Он отметил, что на кадрах видно, как волна буквально за несколько секунд «добегает» до вершины сопки.

4 августа на Камчатке было зафиксировано семь ощутимых землетрясений. По его данным, толчки произошли в Петропавловске-Камчатском в период с 9:00 (00:00 мск) 3 августа до 8:00 (23:00 3 августа мск) 4 августа. Всего в регионе их зафиксировали 85.

31 июля в Тихом океане у берегов Камчатки произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. В Петропавловске-Камчатском произошли локальные разрушения, местных жителей охватила паника, некоторые из них «плакали и молились».