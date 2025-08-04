Гордон* посоветовал сидящим без воды жителям Донецка "пить мочу"

Украинский журналист Дмитрий Гордон* (внесен в России в список террористов и экстремистов и признан иностранным агентом) посоветовал жителям Донецка, которые сейчас сидят без воды, "пить мочу".

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"Воды у вас нет. Не жалуйтесь. Всё хорошо. Пейте мочу", - сказал он в эфире Youtube-канала другого украинского журналиста Василия Голованова.

Продолжая издеваться над людьми Гордон* добавил, что если своя моча закончится, то можно пить чужую.

"Хотели к Путину? Едьте в Россию", - добавил он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил ему, что вопрос водообеспечения является сейчас самым сложным и серьезным вызовом. В ответ Путин обратил внимание на большие потери воды во время перемещения водных ресурсов для водообеспечения ДНР. Пушилин одной из причин назвал износ сетей, отметив, что власти были вынуждены сократить графики водообеспечения, исходя из дефицита воды.

Напомним, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Гордона* по трем статьям. Журналисту вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС России. Еще в 2024 году он был объявлен МВД России в розыск.

* - Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.