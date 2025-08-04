В Минпросвещения объяснили сокращение уроков родной речи

В Минпросвещения рассказали о том, почему в 1-х классах российских школ сократили количество уроков родной речи. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, такое решение связано с допустимой нагрузкой на учеников. Согласно правилам, у первоклассников не должно быть более четырех уроков в день, если не считать дополнительный час физкультуры.

«Объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов в течение дня не должен превышать четырех уроков; один раз в неделю возможны пять уроков — за счет дополнительного часа физической культуры. Таким образом, недельная нагрузка для первоклассников не должна превышать 20 часов. Допускается 21 час — только при условии, что на физическую культуру в учебном плане отведено 3 часа в неделю», — сообщили в Минпросвещения.

Там также добавили, что во всех вариантах федеральных учебных планов недельная нагрузка на первоклассников равняется двадцати часам. В некоторых вариантах под уроки родной речи отводится час, в других два.

«Во вторых — четвертых и пятых — девятых классах изменений в объеме часов, отведенных на изучение родного языка и родной литературы, не предусмотрено. Речь не идет о сокращении объема преподавания родного языка», — добавили в ведомстве.

Ранее Татарстан попросил Минпросвещения сохранить часы родного языка в школах.