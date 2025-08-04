В Росалкогольтабакконтроле рассказали о последствиях закрытия алкомагазинов

Росалкогольтабакконтроль рассказал о том, какие последствия будут у закрытия алкогольных магазинов в регионах России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказали представители ведомства, такая инициатива приведет к появлению способов продажи нелегальной продукции. Таким образом в Росалкогольтабакконтроле прокомментировали новость о закрытии алкомаркетов «Красное & Белое» в Вологодской области.

«Закрытие лицензированных магазинов по продаже алкогольных напитков приведет к появлению альтернативных каналов продаж вне правового поля, то есть продаж нелегальной продукции», — сообщает издание.

Напомним, что ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что «Красное & Белое» уходит из региона из-за «священной необходимости». Позже сам алкомаркет опроверг эту информацию.