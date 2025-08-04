"112": Александр Розенбаум срочно госпитализирован в Москве с пневмонией
Народный артист РФ Александр Розенбаум экстренно госпитализирован в Москве с пневмонией, пишет "112".
По данным Telegram-канала, 3 августа состояние певца резко ухудшилось, поэтому его пришлось экстренно доставить в одну из столичных клиник.
Отмечается, что Александра Яковлевича положили в одно из лучших отделений, где ему проводится курс терапии.
Состояние 73-летнего музыканта оценивается как средней степени тяжести.
В 2023 году Розенбауму провели срочную операцию из-за тромба.