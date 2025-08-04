Народный артист РФ Александр Розенбаум экстренно госпитализирован в Москве с пневмонией, пишет "112".

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По данным Telegram-канала, 3 августа состояние певца резко ухудшилось, поэтому его пришлось экстренно доставить в одну из столичных клиник.

Отмечается, что Александра Яковлевича положили в одно из лучших отделений, где ему проводится курс терапии.

Состояние 73-летнего музыканта оценивается как средней степени тяжести.

В 2023 году Розенбауму провели срочную операцию из-за тромба.